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В Украине изменили протокол лечения больных COVID-19

В Украине изменили протокол лечения больных COVID-19

Киев  •  УНН

 • 34839 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Украине в протокол лечения больных COVID-19 ввели гепарин из-за большого количества тромбоэмболических осложнений. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"В связи с тем, что мы наблюдаем при коронавирусной болезни большое количество тромбоэмболических осложнений во время течения болезни. В связи с тем, что специалисты, которые составляют протокол, обратили на это внимание протоколы других стран... и было принято решение именно специалистами ввести в протокол гепарин", - отметил он.

Напомним, Украина в борьбе с коронавируса использует те же методы, что и во всем мире. Однако, протоколы лечения несколько отличаются.

Как сообщал УНН, протокол лечения коронавирусной инфекции, которая до сих пор имеет во всем мире симптоматическое лечение, в Украине уже обновляли, введя дополнительные препараты, которые продемонстрировали свою эффективность.

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