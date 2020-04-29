В Украине изменили протокол лечения больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Украине в протокол лечения больных COVID-19 ввели гепарин из-за большого количества тромбоэмболических осложнений. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"В связи с тем, что мы наблюдаем при коронавирусной болезни большое количество тромбоэмболических осложнений во время течения болезни. В связи с тем, что специалисты, которые составляют протокол, обратили на это внимание протоколы других стран... и было принято решение именно специалистами ввести в протокол гепарин", - отметил он.
Напомним, Украина в борьбе с коронавируса использует те же методы, что и во всем мире. Однако, протоколы лечения несколько отличаются.
Как сообщал УНН, протокол лечения коронавирусной инфекции, которая до сих пор имеет во всем мире симптоматическое лечение, в Украине уже обновляли, введя дополнительные препараты, которые продемонстрировали свою эффективность.