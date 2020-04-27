Україна у боротьбі з коронавірусом використовує ті ж методи, що і увесь світ - інфекціоніст
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Україна у боротьбі з коронавірусом використовує ті ж методи, що і в усьому світі. Проте, протоколи лікування трохи відрізняються. Про це в інтерв’ю УНН розповіла лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська.
Відповідаючи на питання, чи можна сказати, що Україна вмонтована в міжнародну систему боротьби з коронавірусом, а що розповідають міжнародні партнери, Голубовська відповіла:
"Повторюю, що ми прописали в протоколах лікування всі ті методи, якими користуються у всьому світі, з невеликими нюансами. Розумієте, в усьому світі всі методи лікування засновані на думці експертів. Ми не можемо отримати на сьогоднішній день таких доказів, як ми звикли. Ми їх отримаємо через півтора-два роки".
Також вона наголосила, що на сьогоднішній день вже вивчено основний вплив коронавірусу на організм людини.
"В чому особливість впливу цього вірусу на організм людини? У перший тиждень захворювання роль грає сам мікроорганізм, він чіпляється до певних клітин, починає там розмножатися і викликає легкий інфекційний процес, який характерний для багатьох респіраторних захворювань...А ось потім починається відповідь організму на впровадження цього вірусу, починається цитатінова буря, це основне, що вражає легені", - зазначила Голубовська.
Як повідомила УНН лікар-інфекціоніст, в Україні коронавірусна хвороба у людини може протікати з безліччю симптомів або навіть безсимптомно. Також характерною є втрата нюху.