Україна у боротьбі з коронавірусом використовує ті ж методи, що і увесь світ - інфекціоніст

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Україна у боротьбі з коронавірусом використовує ті ж методи, що і в усьому світі. Проте, протоколи лікування трохи відрізняються. Про це в інтерв’ю УНН розповіла лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська.