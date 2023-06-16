Україні наразі достатньо власної виробленої електрики, імпорту немає - Міненерго

КИЇВ. 16 червня. УНН. В Україні наразі генерація повністю забезпечує споживання електроенергії, імпорт відсутній. При цьому у Херсоні та області та на Миколаївщині ще є знестурмлення через підрив Каховської ГЕС. Через обстріл є пошкодження лінії електропередачі Херсонської ТЕЦ. Про це повідомили у п'ятницю у Міненерго, пише УНН.