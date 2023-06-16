Україні наразі достатньо власної виробленої електрики, імпорту немає - Міненерго
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. В Україні наразі генерація повністю забезпечує споживання електроенергії, імпорт відсутній. При цьому у Херсоні та області та на Миколаївщині ще є знестурмлення через підрив Каховської ГЕС. Через обстріл є пошкодження лінії електропередачі Херсонської ТЕЦ. Про це повідомили у п'ятницю у Міненерго, пише УНН.
Генерація
"Електроенергії, яку виробили українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів. Дефіциту немає. Як і минулої доби, майже половину всієї електроенергії, яку спожили українці, згенерували атомні електростанції", - повідомили в міністерстві.
Наслідки підриву Каховської ГЕС
За минулу добу у Херсоні, як повідомляється, вдалося підключити близько 70 споживачів. На Миколаївщині заживили 1 населений пункт.
"Загалом у Херсоні залишаються без світла через підтоплення понад 14 тисяч споживачів, у деокупованій частині області - 4 населених пункти. На Миколаївщині без світла - ще понад 600 абонентів", - ідеться у повідомленні.
Ситуація на Запорізькій АЕС
Учора окуповану станцію відвідав гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Він назвав ситуацію на ядерному об’єкті складною. Водночас підкреслив, що після підриву дамби Каховської ГЕС води у ставку-охолоджувачі окупованої ЗАЕС поки достатньо. Станом на 09:00 16 червня рівень становить 16,67 м. Цього цілком достатньо для забезпечення потреб станції, вказали у Міненерго.
Прифронтові області
Зафіксовано пошкодження енергетичної інфраструктури через останні обстріли в Донецькій та Запорізькій областях.
Через пошкодження на Донеччині залишилися без світла майже 6 тисяч споживачів, у Запорізькій області - 4 тисячі.
"Також через обстріл зафіксовано пошкодження лінії електропередачі Херсонської ТЕЦ. Сам об'єкт енергетичної інфраструктури не пошкоджено, він був заживлений за резервною лінією", - зазначили у Міненерго.
Через попередні обстріли залишається без світла частина споживачів у Херсонській, Сумській, Харківській, Чернігівській областях. Енергетики працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація. За добу вдалося повернути світло для понад 48 тисяч абонентів.
Ситуація в регіонах
Через технологічні порушення в Дніпропетровській області без світла залишилися понад 8 тисяч споживачів, більшість із них заживлено. Також через несприятливі погодні умови в Запорізькій області знеструмлювалися 25 населених пунктів.
У Львівській області було зафіксовано пошкодження лінії електропередачі внаслідок ураження блискавкою. Тимчасово знеструмлювалися понад 300 споживачів.
Експорт/імпорт
"Ескспорт та імпорт електроенергії не здійснювався", - повідомили у Міненерго.