Україні наразі достатньо власної виробленої електрики, імпорту немає - Міненерго

$41.390.02
46.921.07
ukru
Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив
09:52 • 2532 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 15448 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 46873 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

04:30 • 40801 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 45919 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 114256 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 180310 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 197298 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 144096 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137842 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+17°
4м/с
32%
Популярнi новини

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 41971 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 31855 перегляди

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

14 квітня, 02:44 • 13397 перегляди

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 11252 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 27739 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 2556 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 27766 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 46883 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 197300 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 249431 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 1320 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 1948 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 19518 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 24403 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 40412 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Україні наразі достатньо власної виробленої електрики, імпорту немає - Міненерго

Київ • УНН

 • 957817 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. В Україні наразі генерація повністю забезпечує споживання електроенергії, імпорт відсутній. При цьому у Херсоні та області та на Миколаївщині ще є знестурмлення через підрив Каховської ГЕС. Через обстріл є пошкодження лінії електропередачі Херсонської ТЕЦ. Про це повідомили у п'ятницю у Міненерго, пише УНН.

Україні наразі достатньо власної виробленої електрики, імпорту немає - Міненерго

Генерація

"Електроенергії, яку виробили українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів. Дефіциту немає. Як і минулої доби, майже половину всієї електроенергії, яку спожили українці, згенерували атомні електростанції", - повідомили в міністерстві.

Наслідки підриву Каховської ГЕС

За минулу добу у Херсоні, як повідомляється, вдалося підключити близько 70 споживачів. На Миколаївщині заживили 1 населений пункт.

"Загалом у Херсоні залишаються без світла через підтоплення понад 14 тисяч споживачів, у деокупованій частині області - 4 населених пункти. На Миколаївщині без світла - ще понад 600 абонентів", - ідеться у повідомленні.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Учора окуповану станцію відвідав гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Він назвав ситуацію на ядерному об’єкті складною. Водночас підкреслив, що після підриву дамби Каховської ГЕС води у ставку-охолоджувачі окупованої ЗАЕС поки достатньо. Станом на 09:00 16 червня рівень становить 16,67 м. Цього цілком достатньо для забезпечення потреб станції, вказали у Міненерго.

Прифронтові області

Зафіксовано пошкодження енергетичної інфраструктури через останні обстріли в Донецькій та Запорізькій областях.
Через пошкодження на Донеччині залишилися без світла майже 6 тисяч споживачів, у Запорізькій області - 4 тисячі.

"Також через обстріл зафіксовано пошкодження лінії електропередачі Херсонської ТЕЦ. Сам об'єкт енергетичної інфраструктури не пошкоджено, він був заживлений за резервною лінією", - зазначили у Міненерго.

Через попередні обстріли залишається без світла частина споживачів у Херсонській, Сумській, Харківській, Чернігівській областях. Енергетики працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація. За добу вдалося повернути світло для понад 48 тисяч абонентів.

Ситуація в регіонах

Через технологічні порушення в Дніпропетровській області без світла залишилися понад 8 тисяч споживачів, більшість із них заживлено. Також через несприятливі погодні умови в Запорізькій області знеструмлювалися 25 населених пунктів.
У Львівській області було зафіксовано пошкодження лінії електропередачі внаслідок ураження блискавкою. Тимчасово знеструмлювалися понад 300 споживачів.

Експорт/імпорт

"Ескспорт та імпорт електроенергії не здійснювався", - повідомили у Міненерго.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаЕкономіка
Brent
$65.33
Bitcoin
$84,445.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.86
Золото
$3,239.90
Ethereum
$1,641.96