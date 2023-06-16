Украине пока достаточно собственного произведенного электричества, импорта нет - Минэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. В Украине сейчас генерация полностью обеспечивает потребление электроэнергии, импорт отсутствует. При этом в Херсоне и области, как и в Николаевской области еще есть обесточивания из-за подрыва Каховской ГЭС. Из-за обстрела есть повреждения линии электропередачи Херсонской ТЭЦ. Об этом сообщили в пятницу в Минэнерго, пишет УНН.
Генерация
"Электроэнергии, которую выработали украинские электростанции, полностью достаточно для покрытия потребностей потребителей. Дефицита нет. Как и за прошедшие сутки, почти половину всей электроэнергии, которую потребили украинцы, сгенерировали атомные электростанции", - сообщили в министерстве.
Последствия подрыва Каховской ГЭС
За минувшие сутки в Херсоне, как сообщается, удалось подключить около 70 потребителей. В Николаевской области запитали 1 населенный пункт.
"Всего в Херсоне остаются без света из-за подтопления более 14 тысяч потребителей, в деоккупированной части области - 4 населенных пункта. В Николаевской области без света - еще более 600 абонентов", - говорится в сообщении.
Ситуация на Запорожской АЭС
Вчера оккупированную станцию посетил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он назвал ситуацию на ядерном объекте сложной. В то же время подчеркнул, что после подрыва дамбы Каховской ГЭС воды в пруду-охладителе оккупированной ЗАЭС пока достаточно. По состоянию на 09:00 16 июня уровень составляет 16,67 м. Этого вполне достаточно для обеспечения потребностей станции, указали в Минэнерго.
Прифронтовые области
Зафиксированы повреждения энергетической инфраструктуры из-за последних обстрелов в Донецкой и Запорожской областях. Из-за повреждений в Донецкой области остались без света почти 6 тысяч потребителей, в Запорожской области - 4 тысячи.
"Также из-за обстрелов зафиксировано повреждение линии электропередачи Херсонской ТЭЦ. Сам объект энергетической инфраструктуры не поврежден, он был запитан по резервной линии", - отметили в Минэнерго.
Из-за предыдущих обстрелов остается без света часть потребителей в Херсонской, Сумской, Харьковской, Черниговской областях. Энергетики работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью. За сутки удалось вернуть свет для более 48 тысяч абонентов.
Ситуация в регионах
Из-за технологических нарушений в Днепропетровской области без света остались более 8 тысяч потребителей, большинство из них оживлены. Также из-за неблагоприятных погодных условий в Запорожской области обесточивались 25 населенных пунктов.
В Львовской области было зафиксировано повреждение линии электропередачи в результате поражения молнией. Временно обесточивались более 300 потребителей.
Экспорт/импорт
"Эскспорт и импорт электроэнергии не осуществлялся", - сообщили в Минэнерго.