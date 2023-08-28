Україні мало одного патронного заводу - Резніков
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Україні не вистачає одного патронного заводу. Про це сказав міністр оборони України Олексій Резніков під час спілкування з журналістами, передає УНН.
Цитата
«У нас не вистачає патронного заводу – це точно. У нас є один, але його мало. Тому, якщо хтось хоче інвестувати в патронний завод, то welcomе», - сказав Резніков.
Доповнення
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомляв, що Україна зі своїми партнерами зараз зосередились на спільному виробництві і ремонту озброєння.
Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин зазначав, що американські виробники зброї зацікавлені у відкритті в Україні заводів для розроблення та випробування нових озброєнь.