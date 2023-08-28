Украине мало одного патронного завода - Резников
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Украине не хватает одного патронного завода. Об этом сказал министр обороны Украины Алексей Резников во время общения с журналистами, передает УНН.
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«Нам не хватает патронного завода – это точно. У нас есть один, но его мало. Поэтому, если кто-то хочет инвестировать в патронный завод, то welcomе», - сказал Резников.
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что Украина со своими партнерами сейчас сосредоточились на совместном производстве и ремонте вооружения.
Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин отмечал, что американские производители оружия заинтересованы в открытии в Украине заводов для разработки и испытания новых вооружений.