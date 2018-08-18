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Українець заявив про побиття російськими прикордонниками

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Державна прикордонна служба України вимагає від прикордонного відомства РФ пояснень щодо дій прикордонників російського пункту пропуску “Долбіно” в частині звинувачень громадянина України про побиття. Про це повідомляє прес-центр МВС на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Українець заявив про побиття російськими прикордонниками

У МВС розповіли, що вчора, 17 серпня, українець 1977 року народження виїжджав до Російської Федерації поїздом сполученням “Кривий Ріг-Москва”.

“За словами чоловіка, під час проходження прикордонного контролю в російському пункті пропуску "Долбіно" він надав прикордонникам для перевірки всі необхідні для перетину кордону документи, але російський прикордонний наряд відмовився пропускати його через кордон. На запитання громадянина пояснити причину, по якій йому відмовляють у перетині кордону, відповіді ніхто не надав, після чого двома російськими прикордонниками та однією особою в цивільному нашого співвітчизника силоміць вивели з вагону поїзд”, — розповіли в МВС.

Також, за даними міністерства, під час висадки правоохоронці РФ безпідставно застосовували до чоловіка "заходи фізичного впливу, після яких він отримав тілесні ушкодження".

“Також, аби приховати фактичне побиття чоловіка, російські прикордонники видалили всі відеофайли з його мобільного телефону, на який він фіксував їх незаконні дії”, — повідомили в МВС, додавши, що первинну медичну допомогу потерпілому надавали лікарі карети швидкої допомоги.

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На сьогодні, за даними МВС, працівники Держприкордонслужби направили до Холодногірського відділу Національної поліції в Харківській області повідомлення для внесення відомостей в ЄРДР, про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого за ст. 125 УК України “Умисне легке тілесне ушкодження”.

“Крім того, Державноюа прикордонною службою України направлено листа до прикордонного відомства Російської Федерації з вимогою надати інформацію щодо обставин затримання та повернення громадянина України, а також надати оцінку діям прикордонників РФ”, — розповіли у МВС.

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