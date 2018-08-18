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Украинец заявил об избиении российскими пограничниками

Киев • УНН

 • 10020 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Государственная пограничная служба Украины требует от пограничного ведомства РФ объяснений относительно действий пограничников российского пункта пропуска "Долбино" в части обвинений гражданина Украины об избиении. Об этом сообщает пресс-центр МВД на своей странице в Facebook, передает УНН.

Украинец заявил об избиении российскими пограничниками

В МВД рассказали, что вчера, 17 августа, украинец 1977 года выезжал в Российскую Федерацию поездом сообщением "Кривой Рог-Москва".

"По словам мужчины, при прохождении пограничного контроля в российском пункте пропуска "Долбино" он предоставил пограничникам для проверки все необходимые для пересечения границы документы, но российский пограничный наряд отказался пропускать его через границу. На вопрос гражданина объяснить причину, по которой ему отказывают в пересечении границы, ответа никто не предоставил, после чего двумя российскими пограничниками и одним лицом в гражданском нашего соотечественника силой вывели из вагона поезд", - рассказали в МВД.

Также, по данным министерства, во время высадки правоохранители РФ безосновательно применяли к мужчине "меры физического воздействия, после которых он получил телесные повреждения".

"Также, чтобы скрыть фактическое избиение мужчины, российские пограничники удалили все видеофайлы с его мобильного телефона, на который он фиксировал их незаконные действия", - сообщили в МВД, добавив, что первичную медицинскую помощь пострадавшему оказывали врачи кареты скорой помощи.

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На сегодня, по данным МВД, сотрудники Госпогранслужбы направили в Холодногорский отдел Национальной полиции в Харьковской области сообщение для внесения сведений в ЕРДР, об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 125 УК Украины "Умышленное легкое телесное повреждение".

"Кроме того, Государственной пограничной службой Украины направлено письмо пограничному ведомству Российской Федерации с требованием предоставить информацию относительно обстоятельств задержания и возвращения гражданина Украины, а также дать оценку действиям пограничников РФ", - рассказали в МВД.

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