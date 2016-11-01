Українець став віце-чемпіоном світу з вейкбордінгу
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 5 листопада. УНН. Вейкбордист із Дніпра Дмитро Массалов завоював “срібло” на чемпіонаті світу. Про це УНН-Центр повідомили в управлінні молоді і спорту Дніпропетровської ОДА.
Чемпіонат світу з вейкбордингу приймало філіппінське місто Нага. Дмитро Массалов виборював перемогу в категорії Master’s Men серед спортсменів від 30 до 39 років. Від арбітрів він отримав 97,5 балів, що дозволило Дмитру взяти друге місце чемпіонату.
Загалом українські спортсмени взяли участь в трьох вікових категоріях — хлопці до десяти років, мастерс та ветерани.
Вейкбординг — екстремальний вид спорту, що поєднує в собі елементи воднолижного слалому, акробатики і стрибки. Містить комбінацію водних лиж, сноуборду, скейта і серфінгу. Вейкбординг тільки-но почав розвиватися в Україні, проте наша країна вже приймала декілька змагань світового рівня із цього виду спорту.