Украинец стал вице-чемпионом мира по вейкбордингу

Чемпионат мира по вейкбордингу принимал филиппинский город Нага. Дмитрий Массалов боролся за победу в категории Master's Men среди спортсменов от 30 до 39 лет. От арбитров он получил 97,5 баллов, что позволило Дмитрию взять второе место чемпионата.

В целом украинские спортсмены приняли участие в трех возрастных категориях - ребята до десяти лет, мастерс и ветераны.

Вейкбординг - экстремальный вид спорта, сочетающий в себе элементы воднолыжного слалома, акробатики и прыжки. Содержит комбинацию водных лыж, сноуборда, скейта и серфинга. Вейкбординг только начал развиваться в Украине, однако наша страна уже принимала несколько соревнований мирового уровня по этому виду спорта.