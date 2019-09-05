Українець переміг росіянина у фіналі ЧЄ з шашок
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. З 25 серпня по 03 вересня в Ізмірі (Туреччина) пройшов чемпіонат Європи з шашок серед чоловіків та жінок з швидкої, блискавичної та класичної гри, повідомляє УНН з посиланням на ММСУ.
Збірна України здобула медалі у кожній програмі. У класичній програмі титул чемпіона Європи здобув Юрій Анікєєв, а Юлія Макаренкова виборола "бронзу".
У швидкій грі Денис Шкатула та Олена Коротка завоювали срібні нагороди. У блискавичній грі Олена Коротка здобула титул віцечемпіонки, а ще одна українка Ольга Губарєва замкнула трійку лідерів у цьому виді програми.
Відзначається також видатна перемога капітана збірної команди України Юрія Анікєєва у класичній програмі - головній програмі чемпіонату Європи.
Збірній України протистояв дійсно зірковий склад збірної Росії, до якої входили 5 чемпіонів світу різних років, у тому числі діючий чемпіон світу Андрій Федотов та ексчемпіони світу Муродуло Амріллаєв, Сергій Бєлошеєв, Микола Гуляєв, Микола Стручков.
Проте, Анікєєв у черговий раз продемонстрував свій унікальний бійцівський характер та незламну волю, перемігши своїх суперників у 4-х матчах, у тому числі у вирішальному матчі останнього туру Юрій переміг чемпіона світу Андрія Федотова та здобув "чисте" 1 місце.
Нагадаємо, що українка ставала чемпіонкою світу з шашок.