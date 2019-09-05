Украинец победил россиянина в финале ЧЕ по шашкам
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. С 25 августа по 03 сентября в Измире (Турция) прошел чемпионат Европы по шашкам среди мужчин и женщин по быстрой, молниеносной и классической игре, сообщает УНН со ссылкой на ММСУ.
Сборная Украины получила медали в каждой программе. В классической программе титул чемпиона Европы получил Юрий Аникеев, а Юлия Макаренкова завоевала "бронзу".
В быстрой игре Денис Шкатула и Елена Короткая завоевали серебряные награды. В молниеносной игре Елена Короткая получила титул вице-чемпионки, а еще одна украинка Ольга Губарева замкнула тройку лидеров в этом виде программы.
Отмечается также выдающаяся победа капитана сборной команды Украины Юрия Аникеева в классической программе - главной программе чемпионата Европы.
Сборной Украины противостоял действительно звездный состав сборной России, в которую входили 5 чемпионов мира разных лет, в том числе действующий чемпион мира Андрей Федотов и экс-чемпионы мира Муродуло Амриллаев, Сергей Белошеев, Николай Гуляев, Николай Стручков.
Однако Аникеев в очередной раз продемонстрировал свой уникальный бойцовский характер и несгибаемую волю, победив своих соперников в 4-х матчах, в том числе в решающем матче последнего тура Юрий победил чемпиона мира Андрея Федотова и получил "чистое" 1 место.
Напомним, что украинка становилась чемпионкой мира по шашкам.