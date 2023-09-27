Українець оголосив голодування після невдалих спроб екстрадиції з рф
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Громадянин України оголосив голодування, адже його вже півроку його не можуть депортувати з росії. Було дві невдалі спроби екстрадиції. Про це пишуть росЗМІ, передає УНН.
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44-річний Роман Огли, якого засуджено за кількома статтями, зокрема за вбивство та пограбування, вирішив відмовитись від їжі, адже протягом шести місяців його не можуть екстрадувати до України.
У квітні чоловіка було затримано і з того часу було дві невдалі спроби депортації з рф. Зазначається, що одна спроба була 23 вересня, коли співробітники мордівської поліції повезли його на кордон з Естонією та спробували передати естонським прикордонникам, але після швидкої перевірки Естонія відмовилася приймати Огли.
Потім таку ж спробу мали і на латвійському кордоні, але громадянину України і там відмовили без пояснення причин.
Огли повернули до мордовії, де рузаївський районний суд продовжив чоловікові термін утримання у центрі тимчасового утримання іноземних громадян.
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