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Украинец объявил голодовку после неудачных попыток экстрадиции из рф

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 сентября. УНН. Гражданин Украины объявил голодовку, ведь его уже полгода его не могут депортировать из россии. Было две неудачные попытки экстрадиции. Об этом пишут росСМИ, передает УНН.

Детали 

44-летний Роман Оглы, который осужден по нескольким статьям, в частности за убийство и ограбление, решил отказаться от еды, ведь в течение шести месяцев его не могут экстрадировать в Украину.

В апреле мужчина был задержан и с тех пор было две неудачные попытки депортации из рф. Отмечается, что одна попытка была 23 сентября, когда сотрудники мордовской полиции повезли его на границу с Эстонией и попытались передать эстонским пограничникам, но после быстрой проверки Эстония отказалась принимать Оглы.

Затем такую же попытку предприняли и на латвийской границе, но гражданину Украины и там отказали без объяснения причин.

Оглы вернули в мордовию, где рузаевский районный суд продлил мужчине срок содержания в центре временного содержания иностранных граждан.

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