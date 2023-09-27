Украинец объявил голодовку после неудачных попыток экстрадиции из рф
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Гражданин Украины объявил голодовку, ведь его уже полгода его не могут депортировать из россии. Было две неудачные попытки экстрадиции. Об этом пишут росСМИ, передает УНН.
Детали
44-летний Роман Оглы, который осужден по нескольким статьям, в частности за убийство и ограбление, решил отказаться от еды, ведь в течение шести месяцев его не могут экстрадировать в Украину.
В апреле мужчина был задержан и с тех пор было две неудачные попытки депортации из рф. Отмечается, что одна попытка была 23 сентября, когда сотрудники мордовской полиции повезли его на границу с Эстонией и попытались передать эстонским пограничникам, но после быстрой проверки Эстония отказалась принимать Оглы.
Затем такую же попытку предприняли и на латвийской границе, но гражданину Украины и там отказали без объяснения причин.
Оглы вернули в мордовию, где рузаевский районный суд продлил мужчине срок содержания в центре временного содержания иностранных граждан.
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