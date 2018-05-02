Українець намагався ввезти з Польщі військовий авіаційний прилад
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Житель Львівщини намагався перевезти через кордон з Польщі навігаційний прилад, який використовується у військовій авіації. Про повідомляє Відділ комунікації Державної прикордонної служби, передає УНН.
"Учора в пункті пропуску "Шегині", що на кордоні з Польщею, під час огляду автівки "Кіа", якою в’їжджав в Україну 47-річний громадянин України, прикордонники Мостиського загону спільно з митниками виявили не задекларовані предмети. Серед особистих речей водій віз по смузі руху "зелений коридор" набір для тестування авіаційних систем навігації, який може використовуватися також і у військовій авіації", - йдеться у повідомленні.
Прилад вилучили представники ДФС з метою проведення подальшої експертизи.
Як повідомляв УНН, прикордонники Мукачівського загону Закарпатської області у пункті пропуску "Лужанка" запобігли спробі незаконного вивезення з України малолітньої дитини. Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України.