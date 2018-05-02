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Украинец пытался ввезти из Польши военный авиационный прибор

Киев • УНН

 • 5211 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Житель Львовщины пытался перевезти через границу из Польши навигационный прибор, который используется в военной авиации. Об этом сообщает Отдел коммуникации Государственной пограничной службы, передает УНН.

Украинец пытался ввезти из Польши военный авиационный прибор

"Вчера в пункте пропуска "Шегини" на границе с Польшей, во время осмотра автомобиля "Киа", которой въезжал в Украину 47-летний гражданин Украины, пограничники Мостиского отряда совместно с таможенниками обнаружили незадекларированные предметы. Среди личных вещей водитель вез по полосе движения "зеленый коридор" набор для тестирования авиационных систем навигации, который может использоваться также и в военной авиации ", - говорится в сообщении.

Прибор изъяли представители ГФС с целью проведения дальнейшей экспертизы.

Как сообщал УНН, пограничники Мукачевского отряда Закарпатской области в пункте пропуска "Лужники" пресекли попытку незаконного вывоза из Украины малолетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

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