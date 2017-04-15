Українець намагався перевести понад 900 срібних прикрас до РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. У пункті контролю для залізничного сполучення “Конотоп” прикордонники Сумського загону спільно з працівниками митниці попередили спробу контрабанди великої партії ювелірних виробів зі срібла, які переміщувались через кордон з приховуванням від контролю. Про це повідомили в прес-службі Державної прикордонної служби України, передає УНН.
“В ході перевірки одного з пасажирських вагонів поїзда сполученням “Київ-Москва” прикордонний наряд в конструктивних особливостях службового купе провідника виявив три поліетиленових пакети з ювелірними виробами, попередньо виготовлених зі срібла,” — йдеться в повідомленні.
Приховав прикраси від контролю провідник цього поїзда, 47-річний громадянин України.
Зазначають, що чоловік пояснив правоохоронцям, що даний вантаж в якості передачі до станції “Москва” він повинен був перевезти на прохання невідомої особи.
На даний момент ювелірні вироби вилучено. За попереднім підрахунком загальна кількість виробів склало понад 900 прикрас.
З метою оцінки та встановлення ваги виявлених виробів, а також з’ясування їх походження, призначена відповідна експертиза, від результатів якої залежатиме подальша доля правопорушника.
Нагадаємо, 9 лютого, на Харківщині прикордонники не допустили переміщення до Росії 9 кілограмів срібла.