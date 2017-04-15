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Украинец пытался перевести более 900 серебряных украшений в РФ

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КИЕВ. 15 апреля. УНН. В пункте контроля для железнодорожного сообщения "Конотоп" пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни пресекли попытку контрабанды крупной партии ювелирных изделий из серебра, которые перемещались через границу с сокрытием от контроля. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.

"В ходе проверки одного из пассажирских вагонов поезда сообщением" Киев-Москва "пограничный наряд в конструктивных особенностях служебного купе проводника обнаружил три полиэтиленовых пакета с ювелирными изделиями, предварительно изготовленных из серебра", - говорится в сообщении.

Скрыл украшения от контроля проводник этого поезда, 47-летний гражданин Украины.

Отмечают, что мужчина объяснил правоохранителям, что данный груз в качестве передачи до станции "Москва" он должен был перевезти по просьбе неизвестного лица.

На данный момент ювелирные изделия изъяты. По предварительному подсчету общее количество изделий составило более 900 украшений.

С целью оценки и установления веса выявленных изделий, а также выяснения их происхождения, назначена соответствующая экспертиза, от результатов которой будет зависеть дальнейшая судьба правонарушителя.

Напомним, 9 февраля, на Харьковщине пограничники не допустили перемещения в Россию 9 килограммов серебра.

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