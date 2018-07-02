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Українець Говоров встановив новий світовий рекорд у плаванні

Українець Говоров встановив новий світовий рекорд у плаванні

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 липня. УНН. Український плавець Андрій Говоров встановив світовий рекорд на змаганнях у Римі, передає УНН з посиланням на Федерацію плавання Італії.

На дистанції 50 метрів баттерфляєм українець Говоров встановив світовий рекорд, подолавши відстань за 22,27 с. Результат українця на 16 сотих секунди швидше за попередній світовий рекорд, який 2009 року встановив іспанець Рафаель Муньйос.

З відставанням у 0,66 (22,93) другим після українського плавця став британець Бенджамін Прауд.

Відео зі встановленням рекорду А.Говоров опублікував у своєму Instagram.

Нагадаємо, А.Говоров переміг на всіх трьох етапах змагань серії "Mare Nostrum" на дистанції 50 м батерфляй. У фіналі українець встановив новий рекорд "Mare Nostrum" на 50 м батерфляєм - 22,53 с.

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