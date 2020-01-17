Україна зменшила добовий відбір газу з ПСГ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 15 січня зменшився до 17,948 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ТОВ "Оператор ГТС України".
За останніми даними, за добу в ПСГ України газ не закачувався.
Водночас, 15 січня з ПСГ України відібрано 56,78 млн куб. м газу, тоді як добою раніше було 64,01 млн куб. м. Додамо, це відбувається на фоні теплої зими в Україні.
При цьому в даних за 15 січня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 11,75 млн куб. м, з Польщі - 664 тис. куб м газу, даних щодо надходження газу з Угорщини немає.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Як повідомляв УНН, з листопада 2018 року ціна на газ для населення зросла до 8550 грн за тис. куб. м, з травня її почали зменшувати. З нового року для споживачів діятимуть дві ціни на газ від Нафтогазу - квартальна та щомісячна.