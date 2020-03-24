Україна збільшила виробництво курятини
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Україна наростила виробництво замороженої та охолодженої курятини. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Так, за рік виробництво охолодженої курятини зросло на 1,5%, виробництво замороженої курятини – на 21,7%.
У лютому цього року вітчизняні птахівники виробили 19,3 тис. тонн охолоджених тушок курей і 32,2 тис. тонн заморожених частин тушок курей.
Окрім того, Україна наростила виробництво субпродуктів свійської птиці – на 18,6%, до 8,9 тис. тонн.
Нагадаємо, курятина має противірусні властивості, тож попит на неї підвищений.
Найбільший виробник курятини ("Наша Ряба"), агрохолдинг МХП заявив, що працює на повну потужність, аби забезпечити українців м’ясом.
"Понад 25 тисяч співробітників МХП працюють щодня, надаючи українцям доступ до якісних продуктів харчування, а також підтримуючи національну економіку", - наголосили у компанії.