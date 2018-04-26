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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Україна заповнила свої ПСГ газом на 25%

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 24 квітня збільшився до 7,763 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".

Україна заповнила свої ПСГ газом на 25%

За останніми даними, за добу в ПСГ України було закачано 30,79 млн куб. м газу.

Протягом доби з ПСГ України газ не відбирався.

При цьому в даних за 24 квітня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 10,10 млн куб. м, з Угорщини - 7,57 млн куб. м, з Польщі - 0,98 млн куб. м газу.

Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 25%.

Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

Нагадаємо, в уряді прогнозують зменшення споживання газу на 5 млрд кубів до 2022 року.

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