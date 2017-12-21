Україна залишилась на 13 місці в рейтингу світових виробників сталі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Україна втримала позицію в рейтингу світових виробників сталі, залишившись на 13 місці. Про це свідчать дані асоціації Worldsteel, передає УНН.
Зокрема, повідомляється, що у листопаді 2017 року в Україні виплавили 1,85 млн тонн сталі, завдяки чому країна зберегла 13-ю позицію в рейтингу світових виробників сталі.
Протягом 11 місяців 2017 року світова виплавка сталі збільшилася на 5,4%, до 1 млрд 536,01 млн тонн. Лише минулого місяця, сталеве виробництво в світі зросло на 3,7%, до 136 млн 280 тис. тонн, порівняно із листопадом 2017 року. Водночас порівняно із жовтнем 2017 року, воно скоротилося на 6,2%.
Завантаження метпотужностей у листопаді досягло 70,7%, що на 1,5% вище порівняно з листопадом 2016 року, але на 2,2% нижче порівняно з жовтнем цього року.
Нагадаємо, у жовтні 2017 року виробництво сталі в Україні скоротилося на 4,7% — до 1,9 млн тонн.