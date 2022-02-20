Україна закликає провести міжнародне розслідування "потраплянь українських снарядів" на територію Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав провести неупереджене міжнародне розслідування нібито потраплянь нібито українських снарядів на територію Росії. Про це він заявив під час відеозвернення у Facebook, пише УНН.
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"Я закликав провести неупереджене міжнародне розслідування нібито потраплянь нібито українських снарядів на територію Росії. Про це вчора повідомляли російські ЗМІ. Але ми нікого не обстрілювали", - сказав Кулеба.
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Зі слів міністра, Україні немає чого приховувати, адже «ми знаємо що жодних подібних обстрілів Україна не проводила».
"Якщо росії теж немає чого приховувати, вона має підтримати проведення такого незалежного міжнародного розслідування. Якщо вони відчувають, що правда на їхньому боці, то нехай продемонструють максимальну відкритість", - додав він.
Що було раніше
Як інформував УНН, близько 04:00 ранку 19 лютого, за кілометр від державного кордону Росії з Україною вибухнув снаряд.
Артилерійський снаряд впав всього в 300 метрах від житлового будинку в Станиці Митякинській. Місцеві жителі відразу повідомили про це в правоохоронні органи.
Пізніше російські ЗМІ повідомили про другий снаряд, який розірвався в Ростовській області недалеко від кордону з Україною.
Попередньо повідомлялося, що це був 120-мм запальний боєприпас від системи "Град".
Головнокомандувач ЗСУ заявив, що підрозділи Об’єднаних сил не здійснювали жодних обстрілів з артилерійських систем а ні окупованих територій, а ні території РФ. Інформація, що активно поширюється в російських ЗМІ про нібито обстріли території Ростовської області Збройними Силами України є відвертою брехнею та провокацією.