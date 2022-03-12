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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Україна закликала закрити порти для російських суден

Україна закликала закрити порти для російських суден

Київ • УНН

 • 82497 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Під час позачергової сесії Ради Міжнародної морської організації 10-11 березня Україна закликала закрити порти для російських суден. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України, інформує УНН.

Деталі

Рада рішуче засудила порушення РФ суверенітету та територіальної цілісності України, а також атаки російських військових на комерційні судна.

На сесії закликали до повного відновлення прав України як прибережної держави, держави прапора і держави порту та наголосили на необхідності встановлення морського гуманітарного коридору для евакуації цивільних суден та екіпажів із зони бойових дій та відновлення комерційного судноплавства.

Для екіпажів тих суден, які не залишили небезпечні води з міркувань безпеки судноплавства, мають бути встановлені наземні гуманітарні коридори для евакуації. Рада також закликала держави-члени Міжнародної морської організації та відповідні організації забезпечити безпеку морських ланцюгів постачання, зокрема для доставки продуктів та ліків для цивільного населення України, а також надавати максимальну допомогу морякам.

Нагадаємо

У Міністерстві закордонних справ України закликали міжнародну спільноту негайно відреагувати на викрадення російськими окупантами мера Мелітополя Івана Федорова та інших цивільних людей в Україні.

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