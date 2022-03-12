Украина призвала закрыть порты для российских судов

Детали

Совет решительно осудил нарушение РФ суверенитета и территориальной целостности Украины, а также атаки российских военных на коммерческие суда.

На сессии призвали к полному восстановлению прав Украины как прибрежного государства, государства флага и государства порта и отметили необходимость установления морского гуманитарного коридора для эвакуации гражданских судов и экипажей из зоны боевых действий и восстановления коммерческого судоходства.

Для экипажей тех судов, которые не покинули опасные воды из соображений безопасности судоходства, должны быть установлены наземные гуманитарные коридоры для эвакуации. Рада также призвала государства-члены Международной морской организации и соответствующие организации обеспечить безопасность морских цепей поставок, в том числе для доставки продуктов и лекарств для гражданского населения Украины, а также оказывать максимальную помощь морякам.

Напомним

В Министерстве иностранных дел Украины призвали международное сообщество немедленно отреагировать на похищение российскими оккупантами мэра Мелитополя Ивана Федорова и других гражданских людей в Украине.