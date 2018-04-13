Україна закачала у ПСГ вже 17 млн куб. м газу

"Починаючи з 9 квітня 2018 року розпочато закачування газу в підземні сховища. Станом на сьогоднішній день добовий режим закачування складає більше 10 мільйонів кубічних метрів, всього за чотири дні закачано 17 млн. куб. м. Звісно, це не багато, водночас важливий сам факт початку процедури накопичення газу в сховищах", - повідомив Білявський.

Він додав, що всього у ПСГ України зберігається 7,5 млрд куб. м блакитного палива.

"Темп закачування сьогодні приблизно відповідає режиму закачування аналогічного періоду минулого року", - зазначив радник міністра.

Нагадаємо, Україна відновила закачку газу у ПСГ 9 квітня.