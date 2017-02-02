Україна за рік збільшила експорт агропродукції на 4,5% - Мінагрополітики
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Україна протягом 2016 року експортувала аграрних та харчових продуктів на загальну суму 15,5 млрд дол. США, що на 4,5% більше, ніж у 2015 році. Про це повідомили УНН у прес-службі Міністерства аграрної політики та продовольства.
"Експорт українських аграрних та харчових продуктів перевищив 15,5 млрд дол. за минулий рік і склав 42,5% від загального експорту країни", - зазначили у прес-службі.
За інформацією міністерства, традиційно найбільше продано за кордон зернових культур, олії та насіння олійних культур. При цьому, уточнили у відомстві, до ТОП-10 експортних товарів також потрапили соя, цукор та м’ясо.
Крім того, як поінформували у Мінагрополітики, серед основних країн, куди Україна найбільше експортувала своєї агропродукції стали: країни Азії – 45,9% експорту на загальну суму 7,099 млрд дол., Європи – 27,5% на 4,24 млрд дол., країни Африки – 15,% на 2,42 млрд дол., країни СНД – 7,7% на 1,18 млрд дол., США – 0,9% на 44,9 млн дол. та інші країни – 2,9% на 440,7 млн дол. США.