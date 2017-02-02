Украина за год увеличила экспорт агропродукции на 4,5% - Минагрополитики

"Экспорт украинских аграрных и пищевых продуктов превысил 15,5 млрд долл. за прошлый год и составил 42,5% от общего экспорта страны", - отметили в пресс-службе.

По информации министерства, традиционно больше всего продано за границу зерновых культур, масла и семян масличных культур. При этом, уточнили в ведомстве, в ТОП-10 экспортных товаров также попали соя, сахар и мясо.

Кроме того, как сообщили в Минагрополитики, среди основных стран, куда Украина больше всего экспортировала своей агропродукции были: страны Азии - 45,9% экспорта на общую сумму 7,099 млрд долл., Европы - 27,5% на 4,24 млрд долл., страны Африки - 15% на 2,42 млрд долл., страны СНГ - 7,7% на 1,18 млрд долл., США - 0,9% на 44,9 млн долл. и другие страны - 2,9% на 440,7 млн долл. США.