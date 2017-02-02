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Украина за год увеличила экспорт агропродукции на 4,5% - Минагрополитики

Украина за год увеличила экспорт агропродукции на 4,5% - Минагрополитики

Киев • УНН

 • 7921 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Украина в течение 2016 г. экспортировала аграрных и пищевых продуктов на общую сумму 15,5 млрд долл. США, что на 4,5% больше, чем в 2015 году. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия.

"Экспорт украинских аграрных и пищевых продуктов превысил 15,5 млрд долл. за прошлый год и составил 42,5% от общего экспорта страны", - отметили в пресс-службе.

По информации министерства, традиционно больше всего продано за границу зерновых культур, масла и семян масличных культур. При этом, уточнили в ведомстве, в ТОП-10 экспортных товаров также попали соя, сахар и мясо.

Кроме того, как сообщили в Минагрополитики, среди основных стран, куда Украина больше всего экспортировала своей агропродукции были: страны Азии - 45,9% экспорта на общую сумму 7,099 млрд долл., Европы - 27,5% на 4,24 млрд долл., страны Африки - 15% на 2,42 млрд долл., страны СНГ - 7,7% на 1,18 млрд долл., США - 0,9% на 44,9 млн долл. и другие страны - 2,9% на 440,7 млн долл. США.

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