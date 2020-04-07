Україна за добу закачала у ПСГ 4,3 млн куб. м газу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 5 квітня зменшився до 15,797 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ТОВ "Оператор ГТС України".
За останніми даними, за добу в ПСГ України закачано 4,34 млн куб. м газу.
З ПСГ України протягом доби відібрано 0,01 млн куб. м газу.
При цьому в даних за 5 квітня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 15,40 млн куб. м, з Угорщини - 13,97 млн куб. м, з Польщі - 3,92 млн куб. м газу.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Як повідомляв УНН, з листопада 2018 року ціна на газ для населення зросла до 8550 грн за тис. куб. м, з наступної весни її почали зменшувати. За даними уряду, у березні оптова ціна за газ для населення знизилась у порівнянні з місяцем раніше на 14%.