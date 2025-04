Україна за час карантину евакуювала зі США 1200 громадян

“Спеціальний рейс до Києва вирушив з міжнародного аеропорту Майамі з 259 пасажирами на борту. Україна вже евакуювала майже 1200 громадян з США під час карантину. Величезне спасибі нашим партнерам та МАУ за цю можливість”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні з США до України прибуде чартерний рейс із 180 українцями на борту.

Зі слів міністра охорони здоров’я Максима Степанова, кожен із евакуйованих громадян може вирішити, де перебуватиме після повернення: на самоізоляції чи обсервації.

Special flight to Kyiv departed from Miami International Airport with 259 passengers on board.

Ukraine has already evacuated nearly 1200 citizens from the U.S. during the quarantine. Many thanks to our partners and @fly_uia for this opportunity. pic.twitter.com/5jHTmV87Dm

