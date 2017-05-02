Україна з травня збільшила добову закачку до ПСГ газу – "Укртрансгаз" (уточнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Україна з 1 травня 2017 року збільшила добове закачування газу до підземних сховищ до 41 млн куб. м, в тому числі збільшали імпорт палива з ЄС до 35,3 млн куб. м газу на добу. Про це повідомив УНН прес-секрет ПАТ "Укртрансгаз" Максим Білявський.
“Добовий обсяг закачки збільшено у два рази до 41 млн куб. м (до ПСГ - ред.)”, — сказав він.
М.Білявський розповів, що починаючи з травня збільшилась удвічі заявка на імпорт газу зі Словаччини до 32,5 млн куб.м газу на добу.
Нагадаємо, в "Укртрансгазі" не виключили нарощення закачування газу з Європи у травні. У квітні імпорт з ЄС становив 22,3 млн куб. м.
Як повідомляв УНН, запаси газу у ПСГ України сягнули 8,27 млрд куб. м.