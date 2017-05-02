Украина с мая вдвое увеличила суточную закачку газа из Европы - "Укртрансгаз" (уточнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Украина с 1 мая 2017 увеличила суточное закачки газа в подземные хранилища до 41 млн куб. м, в том числе збильшалы импорт топлива из ЕС в 35,3 млн куб. м газа в сутки. Об этом сообщил УНН пресс-секрет ПАО "Укртрансгаз" Максим Белявский.
"Суточный объем закачки увеличен в два раза до 41 млн куб. м (до ПГХ - ре.) ", - сказал он.
М.Билявський рассказал, что начиная с мая увеличилась вдвое заявка на импорт газа из Словакии в 32,5 млн куб.м газа в сутки.
Напомним, в "Укртрансгаз" не исключили наращивания закачки газа из Европы в мае. В апреле импорт из ЕС составил 22,3 млн куб. м.
Как сообщал УНН, запасы газа в ПХГ Украины достигли 8,27 млрд куб. м.