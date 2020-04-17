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Україна з початку березня закупила 176 апаратів ШВЛ – Степанов

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Україна, починаючи з березня, закупила 176 апаратів штучної вентиляції легень, але їхня кількість постійно збільшується. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

Україна з початку березня закупила 176 апаратів ШВЛ – Степанов

“Всього, починаючи з 1 березня, кількість апаратів, додатково закуплених і поставлених, інстальованих в лікарнях нашої країни, які мають можливість працювати з хворими на COVID-19, складають 176 апаратів. Ця кількість постійно збільшується. На сьогодні ми повністю забезпечені апаратами ШВЛ”, - сказав Степанов.

Нагадаємо, Україна домовилась з Європейським інвестиційним банком щодо використання кредитних коштів на закупівлю апаратів штучної вентиляції легень. У той же час, Міністерство охорони здоров’я шукає шляхи для розробки і закупівлі апаратів власного виробництва.

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