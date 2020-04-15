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Україна закупить ще понад 800 апаратів ШВЛ та хоче надалі розвивати власне виробництво - МОЗ

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Україна домовилась з Європейським інвестиційним банком щодо використання кредитних коштів на закупівлю апаратів штучної вентиляції легень. У той же час, міністерство охорони здоров’я шукає шляхи для розробки і закупівлі апаратів власного виробництва. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"На сьогодні ми повністю забезпечені апаратами ШВЛ - щодо сьогоднішнього стану, якщо дивитись на кількість людей, які перебувають на ШВЛ і на сьогоднішні потужності. У той же час, ми вважаємо, що ми повинні готуватись до різного розвитку подій. І до тих 2 тисяч апаратів ШВЛ, які зараз знаходяться у першій хвилі з 242 лікарень, ми додатково закуповуємо ще апарати. Наприклад, досягнута домовленість з Європейським інвестиційним банком щодо використання кредитних коштів. Це додаткові кредитні кошти", - сказав Степанов.

З його слів, перемовини щодо цих коштів вело міністерство розвитку територій разом з міністерством охорони здоров’я.

"На ці кошти ми плануємо закупити 838 апаратів ШВЛ. У той же час, я вважаю, що якщо українське виробництво апаратів ШВЛ… ми повинні все робити для того, щоб розвивати власне виробництво. Дійсно, існує декілька виробників, які зараз у дуже стислі терміни планують... і ми проводимо тестування з фахівцями-анестезіологами, реаніматологами, для того, щоб вони повністю відповідали нашим потребам. Впевнений, ми знайдемо певні варіанти, щоб закуповувати апарати ШВЛ саме українського виробництва", - додав міністр.

Нагадаємо, цього тижня можливості постачання у лікарні в Україні апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ) вітчизняного виробництва обговорили на традиційній нараді під головуванням Президента Володимира Зеленського щодо питань боротьби з коронавірусом.

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