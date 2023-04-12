Україна візьме участь у найбільшій архітектурній виставці світу

Деталі

Україна повертається на виставку після майже 10-річної відсутності — востаннє вона була представлена на Biennale Architettura в 2014 році. Відповідне рішення ухвалило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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«Відбудова України — це не тільки про повоєнне відновлення зруйнованого, але й про нові можливості для архітектурних рішень та загалом переосмислення образу сучасного українського міста чи села. Biennale Architettura — це майданчик, де ми можемо показати наш архітектурний потенціал та нашу візію як для України, так і для всього світу. Запрошуємо українських архітекторів взяти участь в Biennale. Адже сучасна українська архітектурна думка, попри війну, рухається спільно з світовим контекстом і має що запропонувати міжнародній спільноті», — прокоментував Віце-прем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Передбачається, що на виставці буде презентовано український проєкт Before the Future. Комісаром українського павільйону на виставці буде Голова Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів. Сама ж виставка розпочне свою роботу у Венеції 20 травня та триватиме до 26 листопада.

Архітектори, які готові стати учасниками публічної програми павільйону України, можуть вже надсилати свої пропозиції на адресу: [email protected]

Доповнення

Biennale Architettura — міжнародна виставка архітектури, яка проводиться кожні 2 роки в Венеції. В рамках неї країни-учасники мають змогу облаштувати власні павільйони та презентувати своє архітектурне бачення.

Головна мета виставки — продемонструвати архітектурні рішення, які б давали відповіді на сучасні соціальні, технологічні та культурні виклики.

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