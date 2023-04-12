Украина примет участие в крупнейшей архитектурной выставке мира

Детали

Украина возвращается на выставку после почти 10-летнего отсутствия — последний раз она была представлена на Biennale Architettura в 2014 году. Соответствующее решение приняло Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

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«Восстановление Украины — это не только о послевоенном восстановлении разрушенного, но и о новых возможностях для архитектурных решений и вообще переосмысления образа современного украинского города или села. Biennale Architettura — это площадка, где мы можем показать наш архитектурный потенциал и наше видение как для Украины, так и для всего мира. Приглашаем украинских архитекторов принять участие в Biennale. Ведь современная украинская архитектурная мысль, несмотря на войну, движется совместно с мировым контекстом и имеет что предложить международному сообществу», — прокомментировал Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Предполагается, что на выставке будет представлен украинский проект Before the Future. Комиссаром украинского павильона на выставке будет Председатель Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив. Сама же выставка начнет свою работу в Венеции 20 мая и продлится до 26 ноября.

Архитекторы, которые готовы стать участниками публичной программы павильона Украины, могут уже присылать свои предложения на адрес: [email protected]

Дополнение

Biennale Architettura — международная выставка архитектуры, которая проводится каждые 2 года в Венеции. В рамках нее страны-участники имеют возможность обустроить собственные павильоны и представить свое архитектурное видение.

Главная цель выставки — продемонстрировать архитектурные решения, которые бы давали ответы на современные социальные, технологические и культурные вызовы.

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