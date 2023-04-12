Украина примет участие в крупнейшей архитектурной выставке мира

ukru
10:03 • 81507 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

08:24 • 126202 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 116840 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 131500 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 115193 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 130238 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 125043 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 108944 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 102711 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 113507 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

14 марта, 02:47 • 121258 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

14 марта, 03:43 • 132611 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

14 марта, 04:48 • 114947 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

14 марта, 05:01 • 117473 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

09:07 • 112708 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 209554 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 240152 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 179697 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 185552 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 221248 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 67773 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 110390 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 118615 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 134261 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 169043 просмотра
Актуальное
Украина примет участие в крупнейшей архитектурной выставке мира

Украина примет участие в крупнейшей архитектурной выставке мира

Киев • УНН

 • 908757 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Украина впервые за 10 лет примет участие в крупнейшей мировой архитектурной выставке Biennale Architettura 2023 с проектом Before the Future. Мероприятие состоится в Венеции с 20 мая по 26 ноября, пишет УНН со ссылкой на Мининфраструктуры Украины.

Детали

Украина возвращается на выставку после почти 10-летнего отсутствия — последний раз она была представлена на Biennale Architettura в 2014 году. Соответствующее решение приняло Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Цитата

 «Восстановление Украины — это не только о послевоенном восстановлении разрушенного, но и о новых возможностях для архитектурных решений и вообще переосмысления образа современного украинского города или села. Biennale Architettura — это площадка, где мы можем показать наш архитектурный потенциал и наше видение как для Украины, так и для всего мира. Приглашаем украинских архитекторов принять участие в Biennale. Ведь современная украинская архитектурная мысль, несмотря на войну, движется совместно с мировым контекстом и имеет что предложить международному сообществу», — прокомментировал Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Предполагается, что на выставке будет представлен украинский проект Before the Future. Комиссаром украинского павильона на выставке будет Председатель Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив. Сама же выставка начнет свою работу в Венеции 20 мая и продлится до 26 ноября.

Архитекторы, которые готовы стать участниками публичной программы павильона Украины, могут уже присылать свои предложения на адрес: [email protected]

Дополнение

Biennale Architettura — международная выставка архитектуры, которая проводится каждые 2 года в Венеции. В рамках нее страны-участники имеют возможность обустроить собственные павильоны и представить свое архитектурное видение.
Главная цель выставки — продемонстрировать архитектурные решения, которые бы давали ответы на современные социальные, технологические и культурные вызовы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Реформирование градостроительства: Рада приняла резонансный закон 5655

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ЭкономикаКультура

Обратиться по вопросам размещения рекламы