Україна висилає 13 російських дипломатів - Порошенко (доповнено)

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КИЇВ. 26 березня. УНН. У відповідь на отруєння у Великій Британії екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля Україна ухвалила рішення про видворення зі своєї території 13 російських дипломатів. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Президент Петро Порошенко, передає УНН.

“У відповідь на цинічну хімічну атаку в Солсбері (Велика Британія) Україна у дусі солідарності з нашими британськими партнерами та трансатлантичними союзниками, та в координації з країнами ЄС, ухвалила рішення про видворення з української території 13 російських дипломатів із тих небагатьох, що залишилися. Бо як відомо, наші дипломатичні стосунки з РФ де-факто заморожені”, — написав Президент.

За його словами, Росія вкотре підтвердила зневажливе ставлення не лише до суверенітету незалежних держав, а й до цінності людського життя.

“Україна відчуває це щодня в окупованому українському Криму та на Донбасі. Тому, як ніколи, важливо не обмежуватися символічними жестами. Наступний крок — збільшення ціни для Москви за вчинені міжнародні злочини, включно через посилення персональних, фінансових та економічних санкцій”, — заявив Порошенко.

Він заявив, що спільна відповідь Кремлю і надалі має бути рішучою та жорсткою для недопущення нових людських трагедій та забезпечення поваги до норм міжнародного права.

Як повідомляв УНН, 26 березня відразу низка країн ЄС оголосили про висилку російських дипломатів.

Нагадаємо, колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію 4 березня знайшли без свідомості в британському місті Солсбері.

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