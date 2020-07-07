Почесний консул України відреагував на результати парламентських виборів у Хорватії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Результати дострокових парламентських виборів у Хорватії, які пройшли минулої неділі, є хорошим знаком для ще більш інтерсівного розвитку хорватсько-українських відносин. Таку думку у коментарі УНН висловив почесний консул України у Хорватії Івіця Пирич.
Так, раніше у Хорватії підвели підсумки дострокових парламентських виборів. У результаті 10-х в історії виборів з явкою виборців 46% перемогла правляча консервативна партія "Хорватський демократичний союз" (ХДС). Вона отримала 66 місць у 151-місному парламенті Хорватії і, ймовірно, сформує новий коаліційний уряд.
Альянс, очолюваний ліберальною "Соціал-демократичною партією" (СДП), головною опозиційною силою в країні, у новому скликанні буде мати 41 парламентарія, в той час як правий рух на чолі зі співаком Мирославом Шкоро "Батьківщина" отримав 16 місць.
Глава СДП Давор Бернардич визнав поразку і заявив про намір піти у відставку.
У свою чергу, лідер ХДС Андрій Пленкович, виконуючий обов'язки прем'єр-міністра, назвав результати дострокового волевиявлення "відмінним результатом і великим досягненням".
"Перемога - це не тільки успіх, але і великі зобов'язання, які поклав на нас вибір хорватських виборців. Перед нами і суспільством стоять великі завдання, які нам належить втілити у життя", - сказав він.
Свою думку щодо підсумків виборів в ексклюзивному коментарі УНН висловив почесний консул України в Хорватії Івиця Пирич.
"Перемога партії, очолюваної Андрієм Пленковичем є хорошим знаком для ще більш інтерсівного розвитку хорватсько-українських відносин. Серед них - посилення галузевої інтеграції в областях цифрового ринку, митного співробітництва, енергетики, туризму і поновлення глибокої і всеосяжної зони вільної торгівлі в рамках української угоди про асоціацію з ЄС", - заявив він.
Як повідомлялося в УНН, раніше правляча партія прем'єр-міністра Хорватії Андрія Пленковича "Хорватська демократична співдружність" заявила, що задоволена попередніми результатами виборів до парламенту країни, що відбулися у неділю.