Україна в ТОП-3 експортерів курятини до ЄС

Деталі

Так, у січні-червні 2021 року Україна експортувала 36 тис. тонн курятини до ЄС і зайняла в рейтингу найбільших постачальників м'яса птиці в Євросоюз 3-е місце.

На першому і другому місці - Бразилія і Таїланд. Протягом звітного періоду країни експортували 120 тис. тонн і 77 тис. тонн м'яса птиці відповідно.

Варто зазначити, що на тлі пандемії поставки курятини в ЄС просіли. Так, Бразилія скоротила поставки продукту на 0,8%, Таїланд - на 10,2%, Україна - на 23%.

Доповнення

Найбільший в Україні виробник курятини МХП (Наша Ряба) за рік наростив 23% експорту (109 тис. тонн курятини в другому кварталі 2021-го проти 88,5 тис. тонн у II кварталі 2020 року).

Цього року МХП став першим, хто відправив українську курятину в Лондон.