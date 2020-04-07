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Україна в ООН підтримала заклик Генсека щодо спалаху домашнього насильства в умовах карантину

Україна в ООН підтримала заклик Генсека щодо спалаху домашнього насильства в умовах карантину

Київ • УНН

 • 15749 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Постійне представництво України в ООН солідаризується із закликом Генсека Організації Антоніу Гутерріша, щодо врегулювання ситуації із спалахом домашнього насильства у світі. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку дипломатичної місії у Facebook.

“Ми повністю підтримуємо заклик Генерального секретаря ООН щодо миру у домівках по всьому світу. Протидія COVID-19 має включати превенцію, усунення та відповідальність за гендерне насильство щодо жінок та дівчат”, — написали у дипмісії.

“У ці буремні часи, коли усі національні зусилля зосереджені на запобіганні поширенню пандемії, не слід забувати про основні права людини та відповідні зобов’язання. Держави мають неухильно дотримуватися норм міжнародного права, зокрема зобов’язань щодо захисту прав жінок”, — додали у постпредставництві.

Цей коментар стосувався зробленного раніше звернення Генсекретаря ООН до урядів світу, який привернув увагу до спалаху домашнього насильства в умовах карантину.

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