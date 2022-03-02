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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Україна в ООН: мета Росії - не лише окупація. Це геноцид

Україна в ООН: мета Росії - не лише окупація. Це геноцид

Київ • УНН

 • 152687 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Мета так званої "операції" Російської Федерації - не тільки окупація України, а й геноцид. Про це, виступаючи з трибун ООН, заявив постійний представник України Сергій Кислиця, пише УНН.

Цитата

"Вже зрозуміло, що мета Росії не тільки окупація. Це геноцид", - заявив Кислиця.

Деталі

Він повідомив, що 7 і 8 березня 2022 року Міжнародний суд проведе публічні слухання у справі про твердження про геноцид відповідно до Конвенції про запобігання і покарання злочину геноциду "Україна проти Російської Федерації".

Також прокурор Міжнародного кримінального суду вирішив відкрити формальне розслідування ситуації в Україні.

Неспровокована ескалація російської агресії проти України дає підстави вважати, що на території України продовжують скоюватися злочини, підсудні МКС, додав дипломат.

Раніше

Як писав УНН, у середу ввечері Генеральна Асамблея ООН прийняла історичну резолюцію із засудженням російської агресії проти України.

Українські Національні Новини

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