Україна в ООН: мета Росії - не лише окупація. Це геноцид
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Мета так званої "операції" Російської Федерації - не тільки окупація України, а й геноцид. Про це, виступаючи з трибун ООН, заявив постійний представник України Сергій Кислиця, пише УНН.
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"Вже зрозуміло, що мета Росії не тільки окупація. Це геноцид", - заявив Кислиця.
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Він повідомив, що 7 і 8 березня 2022 року Міжнародний суд проведе публічні слухання у справі про твердження про геноцид відповідно до Конвенції про запобігання і покарання злочину геноциду "Україна проти Російської Федерації".
Також прокурор Міжнародного кримінального суду вирішив відкрити формальне розслідування ситуації в Україні.
Неспровокована ескалація російської агресії проти України дає підстави вважати, що на території України продовжують скоюватися злочини, підсудні МКС, додав дипломат.
Раніше
Як писав УНН, у середу ввечері Генеральна Асамблея ООН прийняла історичну резолюцію із засудженням російської агресії проти України.