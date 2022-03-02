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15 марта, 19:03 • 78527 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 119570 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 112426 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 106993 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 94071 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 92723 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 81286 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Украина в ООН: цель России - не только оккупация. Это геноцид

Украина в ООН: цель России - не только оккупация. Это геноцид

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 марта. УНН. Цель так называемой "операции" Российской Федерации – не только оккупация Украины, но и геноцид. Об этом, выступая с трибун ООН, заявил постоянный представитель Украины Сергей Кислица, пишет УНН.

Цитата

"Уже понятно, что цель России не только оккупация. Это геноцид", - заявил Кислица.

Детали

Он сообщил, что 7 и 8 марта 2022 года Международный суд проведет публичные слушания по делу об утверждениях о геноциде в соответствии с конвенцией о предотвращении и наказании преступления геноцида "Украина против Российской Федерации".

Также прокурор Международного Уголовного суда решил открыть формальное расследование ситуации в Украине.

Неспровоцированная эскалация российской агрессии против Украины дает основания полагать, что на территории Украины продолжают совершаться преступления, подсудные МУС, добавил дипломат.

Ранее

Как писал УНН, в среду вечером Генеральная ассамблея ООН приняла историческую резолюцию с осуждением российской агрессии против Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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