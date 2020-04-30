Україна в дечому була підготовлена до епідемії коронавірусу краще за Нью-Йорк – Голубовська
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Україна в дечому була підготовлена до епідемії коронавірусу краще за Нью-Йорк, адже в них лікарі не мали навіть засобів індивідуального захисту. Про це заявила в ефірі телеканалу Zik лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська, передає УНН.
"Я більш того вважаю, ми краще в чомусь були підготовлені (до епідемії коронавірусу – ред.), тому що навіть з лікарями Нью-Йорка спілкувалися, так вони самі кажуть, у них ні засобів індивідуального захисту, ні приймальних відділень таких як цей зал, де сто людей, один з них інфікований, такого немає. У нас система ще збережена", - сказала Голубовська.
Нагадаємо, губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо заявив, що коронавірус був завезений в Нью-Йорк не з Китаю, а з європейських країн.