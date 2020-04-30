Украина в чем-то была подготовлена к эпидемии коронавируса лучше, чем Нью-Йорк - Голубовская
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Украина в чем-то была подготовлена к эпидемии коронавируса лучше, чем Нью-Йорк, ведь у них врачи не имели даже средств индивидуальной защиты. Об этом заявила в эфире телеканала Zik врач-инфекционист Ольга Голубовская, передает УНН.
"Я более того считаю, мы лучше в чем-то были подготовлены (к эпидемии коронавируса - ред.), потому что даже с врачами Нью-Йорка общались, так они сами говорят, у них ни средств индивидуальной защиты, ни приемных отделений как этот зал, где сто человек, один из них инфицирован, такого нет. У нас система еще сохранена", - сказала Голубовская.
Напомним, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что коронавирус был завезен в Нью-Йорк не из Китая, а из европейских стран.