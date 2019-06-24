Попит на українську курятину у світі зростає
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Україна потрапила до ТОП-5 країн з найшвидшими темпами зростання експорту замороженої курятини, передає УНН з посиланням на worldstopexports.com.
Повідомляється, що з 2014-го по 2018 рік вітчизняні виробники наростили експорт продукту на 33,6%. Завдяки цьому Україна посіла 4-е місце у відповідному рейтингу.
Випереджають Україну Таїланд (+67,5%), Польща (+44,8%) та Чилі (+ 33,7%). П'яте місце у рейтингу посідає Гонконг (+18,4%).
Раніше УНН повідомляв, що минулого року Україна піднялася на шосте місце в світовому рейтингу експортерів курятини, обігнавши Росію і Канаду. У країнах ЄС Україна - серед трьох головних постачальників.
Птахівники забезпечили Україні в 2018 році 500 млн доларів валютної виручки, з них 450 млн доларів - це частка агрохолдингу Юрія Косюка "Миронівський хлібопродукт" (МХП), який є головним експортером в країні. Компанія здійснює 88,2% всіх зовнішніх поставок м'яса птиці на міжнародні ринки.