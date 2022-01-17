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Україна утримається в ТОП-20 світових виробників курятини - аналітики

Україна утримається в ТОП-20 світових виробників курятини - аналітики

Київ • УНН

 • 18658 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Аналітичне агентство Index Mundi озвучило прогноз по темпах виробництва курятини провідними експортерами світу, передає УНН з посиланням на дані агентства.

Деталі

Уточнюється, що за підсумками 2022 року Україна виробить 1 млн 380 тис. тонн курячого м'яса, і займе 17-е місце в рейтингу найбільших виробників продукту.

Додамо, що за прогнозами аналітиків перше місце в рейтингу займуть США з показником 20,5 млн тонн. Друге - Бразилія (14,7 млн тонн), третє - Китай (14,3 млн тонн).

Закриє топ-20 лідерів Австралія, яка в 2022 році виробить 1 млн 325 тис. тонн курятини.

До теми

Найбільший в Україні виробник курятини, компанія "МХП" (Наша Ряба), за 9 місяців минулого року збільшила на 8% поставки продукції за кордон (до 300 тис. тонн) і зберегла статус найбільшого експортера країни.

У МХП відзначають, що мають міжнародний сертифікат BRC, який дозволяє покласти продукцію на полиці світових магазинів.

Наразі це єдиний виробник курятини в Україні, який успішно пройшов незалежне тестування на відсутність антибіотиків.

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