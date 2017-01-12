Україна у 2016 році встановила рекорд з експорту цукру

“2016 рік став рекордним за багатьма показниками. Так, до рекордного показника з експорту зернових у 39 млн тонн зерна додалася найбільша за всю історію цифра з експорт цукру — майже 466 тис. тонн. Україна продовжує нарощувати експортний потенціал і підтверджувати світове лідерство”, — зазначив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Кутовий.

У відомстві також зазначили, що за вересень — грудень поточного маркетингового року українські виробники цукру експортували 344,1 тис. т цукру. За ці чотири місяці український цукор вперше потрапив на ринки М’янми, Шрі-Ланки, Афганістану, Сомалі, Ефіопії, Південноафриканської республіки, Македонії, Судану, Китаю. Слід зазначити, що відкриття нових ринків збуту для українських виробників відбулося за рахунок планомірного підвищення якості цукру.

Водночас, станом на 11 січня всі цукрові заводи завершили виробничий сезон. Всього, від початку виробництва виготовлено 2,008 млн т цукру з 13,66 млн т цукрового буряку, що на 40,5% більше за показник минулого року. Виробничий сезон стартував 20 серпня, працювало 42 цукрові заводи.

Нагадаємо, експорт зернових України у 2016 році став рекордним.