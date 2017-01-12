Украина в 2016 году установила рекорд по экспорту сахара
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. В 2016 году экспорт сахара составил 465,9 тыс. тонн, что является рекордным показателем за всю историю независимости Украины. Поэтому присутствие украинского свекловичного сахара на мировом рынке увеличилось в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Минагрополитики.
"2016 г. стал рекордным по многим показателям. Так, к рекордному показателю по экспорту зерновых в 39 млн тонн зерна добавилась крупнейшая за всю историю цифра экспорта сахара - почти 466 тыс. тонн. Украина продолжает наращивать экспортный потенциал и подтверждать мировое лидерство", - отметил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовый.
В ведомстве также отметили, что за сентябрь - декабрь текущего маркетингового года украинские производители сахара экспортировали 344,1 тыс.т сахара. За эти четыре месяца украинский сахар впервые попал на рынки Мьянмы, Шри-Ланки, Афганистана, Сомали, Эфиопии, Южноафриканской республики, Македонии, Судана, Китая. Следует отметить, что открытие новых рынков сбыта для украинских производителей произошло за счет планомерного повышения качества сахара.
В то же время, по состоянию на 11 января все сахарные заводы завершили производственный сезон. Всего, с начала производства изготовлено 2,008 млн т сахара из 13,66 млн т сахарной свеклы, что на 40,5% больше показателя прошлого года. Производственный сезон стартовал 20 августа, работало 42 сахарных завода.
Напомним, экспорт зерновых Украины в 2016 году стал рекордным.