Україна цього року має збудувати близько 4 тис. км доріг - Омелян
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Україна у цьому році повинна збудувати близько 4 тис. кілометрів доріг. Про це сказав в ефірі телеканалу ZIK міністр інфраструктури України Володимир Омелян, передає УНН.
“Цього року ми повинні збудувати близько 4 тис. км, при чому вже і нових доріг, яких ніколи не було. цього року ми ремонтуємо дороги, які не ремонтувалися по 30-40 років”, — сказав міністр.
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Омелян розповів, що з 1 січня 2018 року запрацював Дорожній фонд, в якому закумульовано разом з іншими статтями у державному бюджеті 50 млрд грн на реконструкцію українських автошляхів.
Він також зазначив, що за останні два роки в країні було збудовано більше 3 тис. км доріг.