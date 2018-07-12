Україна цього року має збудувати близько 4 тис. км доріг - Омелян

“Цього року ми повинні збудувати близько 4 тис. км, при чому вже і нових доріг, яких ніколи не було. цього року ми ремонтуємо дороги, які не ремонтувалися по 30-40 років”, — сказав міністр.

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Омелян розповів, що з 1 січня 2018 року запрацював Дорожній фонд, в якому закумульовано разом з іншими статтями у державному бюджеті 50 млрд грн на реконструкцію українських автошляхів.

Він також зазначив, що за останні два роки в країні було збудовано більше 3 тис. км доріг.